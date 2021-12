Una vita anticipazioni: Felipe e Genoveva sequestrati, inizia l’incubo

Vi avevamo detto che le puntate di Una vita in onda a fine dicembre sarebbero state imperdibili ed ecco che la story line che vede protagonisti Genoveva e Felipe entra nel vivo! Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita assolutamente da non perdere? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 31 dicembre 2021. Nel prossimo episodio ( in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1297 di Acacias 38) vedremo Genoveva e Felipe in ripartenza dopo un piccolo imprevisto. I due non sanno però che ci sono dei banditi che stanno seguendo la macchina sulla quale viaggiano e che sembrano avere delle pessime intenzioni. Nel frattempo ad Acacias 38 Rosina e Liberto per l’ennesima volta discutono proprio su quello che sta accadendo nella vita dell’avvocato e della Salmeron. Liberto infatti resta convinto del suo punto di vista: Felipe avrebbe dovuto sapere che il matrimonio non aveva funzionato, che sua moglie potrebbe essere una assassina e invece…

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, come sempre ore 14,10.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 dicembre 2021

Fabiana incontra per la strada un sassofonista, di cui sembra invaghirsi all’istante. Antonito esordisce come presidente di commissione, ma un uomo col cilindro sembra spiarlo nell’ombra. Visto che il suo malessere peggiora, Lolita si decide a chiamare d’urgenza un dottore. Durante il loro viaggio verso Salamanca, Felipe e Genoveva vengono sequestrati da due misteriosi incappucciati a cavallo…Chi sono queste persone e che cosa vogliono dalla coppia? Appare evidente che in questa faccenda ci sia lo zampino di Santiago che come sappiamo, è tornato ad Acacias 38 per vendicarsi della morte di Marcia e sa bene che è stata Genoveva, la donna dovrà pagare per quello che ha fatto. Nè Felipe nè Genoveva però hanno riconosciuto Santiago che era riuscito a corrompere anche l’autista della coppia che lo ha quindi aiutato nel suo intento. Che ne sarà adesso della coppia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 31 dicembre 2021 su Canale 5. Sarà un fine d’anno coi botti per i fan di Una vita.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".