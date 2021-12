Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe in trappola, si libereranno?

Clamoroso colpo di scena nell’ultima puntata di Una vita: Felipe e Genoveva sono stati sequestrati. I due non sembrano aver riconosciuto uno dei banditi dal volto coperto ma il pubblico a casa ha capito che si tratta di Santiago. Che cosa succederà adesso, che cosa ne sarà di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 gennaio 2022. Vi ricordiamo che il nuovo anno di Mediaset riparte dalle soap che non si fermano! E allora ecco che arrivano puntuali come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà durante la prima parte dell’episodio 1298 di Acacias 38. Genoveva e Felipe sono in pericolo? Santiago vuole ucciderli o vuole che la donna confessi di aver ucciso Marcia? Il marito della brasiliana sa che Felipe non ricorda nulla perchè ha perso la memoria? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 gennaio 2022

Lolita sta sempre più male e decide quindi di chiedere aiuto a un medico, non può andare avanti in questo modo. Carmen è molto preoccupata. Mentre ad Acacias 38 si continua a parlare della partenza di Genoveva e Felipe, i due sono stati sequestrati e chiusi in una sorta di stalla. Genoveva ha offerto il suo denaro alla persona che li ha portati in quel posto ma non è servito. Felipe e la Salmeron non immaginano neppure che non si tratta di una semplice rapina ma che c’è molto altro dietro. In realtà Felipe non ricorda molto per cui mai potrebbe immaginare quello che presto accadrà… Felipe promette a Genoveva che la tirerà fuori di lì; la donna a sua volta rincuora il marito dicendogli che presto si presenterà un’occasione per fuggire. Aurelio dà un ultimatum a Marcos: avrà tre giorni per pagare il debito contratto con don Salustiano, altrimenti le conseguenze saranno atroci…Carmen e Lolita rientrano a casa dalla visita…La moglie di Antonito sembra stare meglio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 1 gennaio 2021, un appuntamento assolutamente da non perdere come sempre alle 14,10 su Canale 5.

