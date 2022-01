Una vita anticipazioni: il mistero della morte di Bellita, la vendetta di Genoveva

Genoveva dopo aver parlato con Ramon legge anche l’articolo in cui Felipe racconta per filo e per segno tutto quello che è successo negli ultimi mesi. La Salmeron stenta a credere di essere cascata nella sua trappola ma è quello che è successo e adesso ha una sola cosa da fare: vendicarsi. Ma come? Genoveva è rimasta praticamente da sola, visto che anche Velasco, il suo unico alleato è morto…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita iniziando con la trama di domani, 11 gennaio 2022. Andrà in onda la prima parte dell’episodio 1304. Genoveva ancora in carcere in attesa di essere processata ancora una volta per l’omicidio di Marcia, mette insieme tutti i tasselli e cerca di non perdere la lucidità perchè quello che vuole ora, è la vendetta…Nel frattempo ad Acacias 38 sono tutti sconvolti per la notizia della morte di Bellita. Sorprende però l’atteggiamento di Josè che non sembra essere affatto molto turbato…

Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 11 gennaio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 gennaio 2022

In un’intervista pubblicata su un giornale, Felipe racconta come ha ingannato Genoveva per farle confessare di avere ucciso Marcia. Genoveva legge l’articolo dal carcere e giura vendetta. Miguel chiede la mano ad Anabel, ma lei lo prega di avere pazienza. Eppure tra di loro le cose sembrano andare bene visto che si vedono in modo clandestino per incontri pieni di passione, perchè Anabel non lo vuole sposare? Alodia è strana da quando è tornata con Josè Miguel dall’Argentina e non partecipa neanche al funerale di Bellita. L’atteggiamento della domestica desta non pochi sospetti, soprattutto tra le signore di Acacias 38 che ovviamente non si lasciano sfuggire nulla…Natalia continua a sedurre Antonito, che fa fatica a resisterle. Le pressioni di Natalia portano Antonito a trascurare Lolita e sappiamo bene che quando la donna è arrabbiata, potrebbe davvero fare di tutto…Il figlio di Ramon dovrebbe stare in guardia! Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 11 gennaio 2022, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

