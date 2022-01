Una vita anticipazioni: Lolita sputa sangue, che cos’ha? Giallo sulla malattia

Davvero nessuno ad Acacias 38 riesce a credere che Genoveva, dopo aver confessato l’omicidio di Marcia, la possa fare franca ma a quanto pare, sta per succedere. La donna sta per lasciare realmente il carcere? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 25 gennaio 2022. In onda su Canale 5, come sempre alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, siamo giunti al capitolo 1313 di Acacias 38.

Facciamo il punto della situazione: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetta felice. Finalmente, dop mesi di corteggiamento, alla fine Anabel ha accettato la proposta fatta dal suo fidanzato. Rosina è convinta che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei, ma la verità è ben diversa. Che fine ha fatto la moglie di Josè? A quanto pare stiamo per scoprirlo, ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 gennaio 2022

Lolita chiede ad Antonito di andarsene di casa; quando si trova sola, ha una crisi di tosse e trova del sangue sul fazzoletto. Carmen continua a essere molto preoccupata ma Lolita non si confida fino in fondo neppure con lei e quello che al momento ha, resta un mistero. Di che cosa soffre la donna? Gli Olmedo decidono che è ora di velocizzare il piano e Roberto va a chiedere aiuto a Ramon. Miguel non è d’accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos e Aurelio, ma quest’ultimo gli fa capire che ormai non può più tirarsi indietro. Rosina cerca di parlare ancora una volta con Susana per spiegarle quello che pensa e per invitarla a fare qualcosa: ha paura di Josè…Ma siamo davvero sicuri che l’attore abbia fatto del male a sua moglie? Perchè la sensazione è che ci sia tutta un’altra verità da scoprire…E presto arriveranno probabilmente tutte le risposte che il pubblico che ama la soap spagnola, si aspetta da tempo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 gennaio 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

