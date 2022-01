Beautiful anticipazioni: si mette male per Thomas. Liam traditore pensa di essere tradito

Ignari di tutto quello che sta succedendo a casa di Thomas e a casa di Steffy, Ridge e sua moglie parlano dei recenti accadimenti…Brooke (Katherine Kelly Lang) ammette di fronte a Ridge (Thorsten Kaye) di avere ancora timore che Thomas (Matthew Atkinson) continui ad essere ossessionato da Hope (Annika Noelle). E non ha tutti i torti, visto che il Forrester è praticamente travolto dalle allucinazioni e ha baciato un manichino. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 26 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, vedremo come Thomas reagirà al confronto con Hope. La ragazza lo ha visto per la prima volta interagire con un manichino e ne è rimasta sconvolta. E così mentre Hope è alle prese con una vera e propria emergenza, Liam e Steffy se la spassano, ancora una volta in modo forse in fin troppo egoistico!

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful, vediamo allora le anticipazioni per la l’episodio di domani che ci aspetta come sempre, alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 gennaio 2022

Thomas disperatamente prova ad assicurare a Hope di non essere pazzo, per quanto lui stesso non capisca cosa gli stia succedendo. Ad un certo punto lo stilista sviene…Hope non sa davvero che cosa pensare perchè non si è mai trovata di fronte a una situazione di questo genere ma è chiaro che il Forrester non stia bene e che abbia bisogno di essere portato in ospedale il prima possibile. Hope chiama Finn: insieme portano Thomas in ospedale e avvertono Steffy e Ridge che Thomas ha perso i sensi. Hope, confusa e terrorizzata, e fa cadere il manichino, proprio prima che entri Liam nell’appartamento. Per il momento quindi Liam non sa niente di questo manichino ma la verità presto potrebbe esser rivelata…

