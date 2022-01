Beautiful anticipazioni: Liam scopre di essere un traditore ed è scioccato

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà. Thomas se la caverà, nonostante sia ancora in coma? E Liam che cosa farà, dire a Hope che l’ha tradita andando a letto con Steffy? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di lunedì 31 gennaio 2022. Vi ricordiamo infatti che Beautiful domani, domenica, non andrà in onda.

Tramite il racconto di Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) capisce di aver davvero preso un abbaglio riguardo alla moglie e a Thomas (Matthew Atkinson). L’unico ad aver tradito il loro matrimonio, a questo punto, è lui. Che cosa farà adesso, dirà a Hope di averla tradita? Ammetterà il suo errore e farà ammenda? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 31 gennaio 2022

Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono al capezzale di Thomas: i colpi alla testa del ragazzo hanno provocato un versamento che preme contro il cervello, dunque potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuoverlo. E mentre in ospedale i familiari di Thomas, per quello che possono si prendono cura di lui, Liam deve fare i conti con una amara verità di cui Steffy invece al momento, non è ancora a conoscenza…

Zende (Delon De Metz) e Paris (Diamond White) parlano del ruolo avuto da Zoe (Kiara Barnes) nel mantenere il segreto sullo scambio di culle commesso dal padre Reese. Liam è in preda al panico: deve prendere una decisione importante: dire tutto a Hope e dirle di aver creduto che lei stesse baciando Thomas o far finta di nulla? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire tutto quello che succederà a Los Angeles! Liam potrebbe trovarsi molto presto con in mano un pugno di mosche. Staremo a vedere!

