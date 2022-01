Una vita anticipazioni: Genoveva rischia per colpa di Velasco, Lolita sta sempre peggio

Genoveva riuscirà a farla franca ancora una volta oppure Mendez e Felipe troveranno il modo di incastrarla per la morte di Velasco? C’è un grande problema al momento: i due non sanno infatti che Laura, non è solo coinvolta ma che è stata la persona che ha ucciso Velasco, per salvare la vita di Genoveva. L’avvocato infatti, stava cercando di uccidere la Salmeron, prima che la domestica intervenisse. Genoveva e Laura sono quindi complici…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda lunedì 31 gennaio 2022. In onda su Canale 5 l’episodio 1317 di Acacias 38.

Aurelio vuole il licenziamento di Miguel, ma Marcos minaccia di sciogliere la società. Susana vede ancora Josè Miguel e Rosina in atteggiamento sospetto e chiede spiegazioni finendo per coinvolgere Liberto. Alla fine Rosina scopre la verità su Bellita: non c’è stato nessun omicidio, non c’è stato nessun tradimento. La cantante è ancora viva! Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 31 gennaio 2022

Felipe e Mendez parlano di quello che potrebbe esser successo a Velasco: hanno bisogno di mettere insieme tutti i tasselli per arrivare a Genoveva, che non può cavarsela anche questa volta. Visto che Benigna sembra avere un certo interesse, Jacinto chiede a Servante di corteggiarla.

Roberto rischia di far esplodere il ristorante e teme di iniziare a perdere colpi. Intanto Miguel continua a controllare le strane attività dei nonni. Genoveva, per cercare di migliorare la propria immagine nel quartiere, chiede aiuto a Fabiana per organizzare una messa in ricordo di Marcia. Quando Felipe lo scopre, va su tutte le furie e affronta sua moglie.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 31 gennaio 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

