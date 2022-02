Beautiful anticipazioni: Liam pronto a confessare tutto ma Steffy non vuole

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Iniziamo quindi con le anticipazioni per l’8 febbraio 2022: quali sono le condizioni di salute di Thomas, e che cosa succederà tra Liam e Hope? Steffy ha chiesto a Liam di non dire nulla della notte che hanno passato insieme, il giovane Spencer terrà la bocca chiusa? Hope spera che Liam (Scott Clifton) non sia ancora arrabbiato per la cena a casa di Thomas, giurando che mai lo tradirebbe ma non sa che è successo ben altro visto che è stato lui a tradirla…Intanto Thomas in ospedale si riprende e la famiglia tira un sospiro di sollievo…

Quinn convoca Shauna a casa di Eric e la madre di Flo per l’ennesima volta le dice che tra lei ed Eric non c’è stato nulla. Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 febbraio 2022

Mentre Thomas si sta riprendendo, Steffy continua a implorare Liam di non rovinare tutto…Finn ritiene che i deliri di Thomas fossero dovuti all’emorragia provocata dal trauma cranico, ora non resta che attendere il suo risveglio. Steffy e Ridge vanno a trovarlo. Thomas, svegliandosi, mormora il nome di Hope. Nel frattempo Quinn e Shauna parlando di tutto quello che è successo tra loro e si rendono conto che ci sono stati diversi malintesi che forse adesso si possono anche chiarire per andare avanti e voltare pagina. Lo faranno? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful su Canale 5 come sempre alle 13,40.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".