Beautiful anticipazioni: Liam si comporta in modo strano ma Hope non sospetta, confesserà?

Liam cerca di comportarsi in modo “normale” con Hope ma non è affatto facile mantenere un contegno dopo quello che è successo. Il giovane tra l’altro avrebbe voluto dire sin da subito a sua moglie quello che era accaduto ma ha deciso di rispettare la richiesta di Steffy…Per il momento quindi tace, ma fino a quando potrà andare avanti questa recita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo ancora una volta Liam e Steffy barcamenarsi tra le bugie che negli ultimi giorni hanno raccontato a Hope e a Finn nel tentativo di non mandare tutto all’aria…

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per ovvi motivi ha difficoltà a nascondere l’agitazione quando Finn (Tanner Novlan) commenta quanto accaduto a Thomas (Matthew Atkinson) durante il delirio allucinatorio.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 febbraio 2022

Dopo la morte di Phoebe e quella più recente di Caroline, Ridge non vuole più trovarsi al capezzale di qualcuno che ama. L’uomo sembra essere davvero molto provato per quello che è successo e ne parla con Brooke. Non si aspettava di vedere suo figlio in ospedale. Questo lo ha portato nuovamente a pensare al passato ma anche a riflettere sul futuro: troppo tempo si perde per inutili discussioni, tempo che potrebbe esser usato in modo diverso…Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas e sa che anche lui è contento che sia fuori pericolo. La ragazza vorrebbe festeggiare in modo diversi con Liam ma il nostro caro Spencer, in preda ai sensi di colpa, proprio non riesce a smettere di pensare a quello che è accaduto tra lui e Steffy e vorrebbe tanto liberarsi di questo macigno che lo costringe a non essere più se stesso. Lo farà?

Non ci resta che continuare a seguire le prossime puntate di Beautiful: sta per scoppiare una bomba? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati sulle soap di Canale 5.

