Una vita anticipazioni: Armando si è sposato con un’altra donna? Susana sotto shock

Antonito si aspettava forse che la cura iniziata da Lolita desse subito qualche effetto eppure il professore che ha in cura la donna era stato chiaro: non è neppure detto che funzioni. Tutti ci sperano: non riescono a credere che Lolita possa morire così giovane. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 febbraio 2022. Come sempre al sabato vedremo due puntate più lunghe e succederà davvero di tutto ai protagonisti di Acacias 38…Scopriremo ad esempio quelle che sono le intenzioni di Genoveva? La donna era quasi propensa a ordinare la morte di Felipe, come mai poi ha cambiato idea?

Nella lunga puntata del sabato quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1334 di Acacias 38 e poi in modo integrale l’episodio 1335 e l’episodio 1336. Siete pronti per scoprire tutte le ultime news dalla Spagna? Aurelio tenta di convincere Anabel che non è stato lui a uccidere Carlos Armijo in Messico, ma lei reagisce male; Roberto assiste alla scena e mette la pulce nell’orecchio al nipote, che subito affronta Aurelio per chiedergli conto dei continui approcci verso la sua amata…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 febbraio 2022

Josè Miguel suggerisce a Bellita di pubblicare una raccolta dei suoi più grandi successi; lei lì per lì tituba, ma quando si rende conto che in molti la trovano un’ottima idea, si convince e accetta il consiglio del marito. Sabina scrive in segreto una lettera al proprio figlio, il padre di Miguel. Genoveva cerca di conquistare Natalia e le fa un regola morto importante, una tiara che ha un grande valore.

Tra Miguel e Aurelio la tensione è alle stelle e, dopo l’ennesimo dissapore professionale, Miguel va da Marcos e si dimette dall’incarico di avvocato della società Bacigalupe-Quesada. Un editore vuole pubblicare una biografia di Bellita. Don Santiago somministra un’altra dose di farmaco sperimentale a Lolita, ma non si sbilancia nel fare previsioni. Servante legge sul giornale la notizia del matrimonio tra un duca cecoslovacco e una principessa prussiana, ma lo sposo ritratto nella fotografia è identico a don Armando. Casilda informa subito Susana e Rosina dell’articolo che gli altri hanno visto sul giornale. E’ sotto shock nel vedere la foto e non sa che cosa pensare. La moglie di Liberto le suggerisce che magari si tratta di un parente, magari di un fratello gemello…Nessuno riesce a credere che il diplomatico possa essersi sposato con un’altra donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 26 febbraio 2022 a partire dalle 14,30 su Canale 5.