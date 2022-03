Beautiful anticipazioni: Thomas sospetta di Liam ma Hope non gli dà retta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 9 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama di domani. Avrete visto che Thomas, dopo il racconto che Hope gli ha fatto, ha ritenuto molto strano l’atteggiamento di Liam. Come è possibile che un uomo come lui, vedendo sua moglie baciare un altro ( o almeno credendo che fosse lei) non sia entrato nella stanza a fare il finimondo? Thomas non riesce a capacitarsi di questa cosa e inizia anche a pensare a quello che è successo dopo. Per Liam (Scott Clifton) è arrivato il momento di confessare tutto a Hope (Annika Noelle) e a Finn (Tanner Novlan), data la possibilità che possa essere lui il padre del bambino che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sta aspettando. Hope, ignara, ha fiducia nel marito e non è minacciata dal suo rapporto con Steffy: è contenta che lei e la sorellastra siano riuscite a costruire una certa armonia tra loro.

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 9 marzo 2022

Dopo aver scoperto dell’offerta di lavoro di suo zio Ridge (Thorsten Kaye) per Paris (Diamond White), Zende (Delon De Metz) cerca di convincere la ragazza ad accettare. Thomas continua a pensare a quello che è successo con Liam e mette una sorta di pulce nell’orecchio a Hope. La ragazza però non ha nessun motivo di dubitare di suo marito ed è convinta che Liam, non arriverebbe mai a tradirla e non le farebbe davvero nulla di questo genere. Non sa che sta prendendo un grande abbaglio e che presto per lei, potrebbe arrivare la delusione più grande della sua vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 9 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.