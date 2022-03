Una vita anticipazioni: Marcos troverà l’assassino di Felicia, chi l’ha avvelenata?

Siete pronti per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita che vedranno Marcos impegnato a capire chi ha ucciso Felicia e perchè? L’uomo ha sempre sospettato che sua moglie non fosse morta per cause naturali e adesso ne ha la prova. Felicia è stata avvelenata ma non è ancora arrivato il momento di dire agli altri della sua scoperta. Come andrà avanti questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 11 marzo 2022. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1342 di Acacias 38. Marcos non ha detto nulla a Soledad ma la donna ha capito che il suo amante ha qualcosa da nascondere e si dispera cercando in tutta casa il referto: vuole sapere che cosa c’era scritto. Marcos inizia a pensare a chi possa aver voluto Felicia morta e ovviamente i suoi sospetti ricadono su Aurelio. Ma siamo sicuri che sia stato proprio lui, e se fosse stata proprio Soledad? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani. Ecco le ultimissime per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 marzo 2022

Marcos decide di non dire niente pubblicamente di quello che ha scoperto sulla morte di sua moglie. Quando incontra Genoveva la donna gli chiede subito se ha avuto modo di pensare alla sua proposta…Marcos chiede ancora del tempo per decidere. Soledad capisce che c’è qualcosa che non va. Quando si trova da sola in casa, cerca ovunque il referto ricevuto da Marcos e viene colta in flagrante da Anabel. Antonito viene selezionato per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco, ma Lolita si oppone categoricamente. Quando il giovane prova a parlarne con sua moglie, riceve un secco no. La cosa non si farà…

L’infuso di erbe che Servante ha dato a Jacinto per calmare i bollori ha un effetto fin troppo calmante e il portinaio si addormenta ovunque. Sabina, Miguel e tutti i clienti sono molto contenti di Daniela, la nuova cameriera. Liberto accusa Genoveva davanti a tutti di avere rubato la lettera di Felipe. La donna ovviamente nega, dicendo di non sapere neppure di cosa stia parlando ma il marito di Rosina non ha dubbi…E’ stata lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 11 marzo 2022 su Canale 5.