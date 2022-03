Una vita anticipazioni: Daniela spia Sabina, chi ha mandato il telegramma?

Che cosa vuole ottenere Aurelio da Anabel, vuole solo che lei accetti di nuovo la sua corte o punta anche ad altro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 marzo 2022. La figlia di Marcos non è ingenua ma allo stesso tempo Natalia e suo fratello sanno su quali tasti comprare, essendo stata sempre molto viziata…E allora, che cosa sperano di ottenere i due da lei? Lo scopriamo con le ultime news: domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1346 di Acacias 38. Mentre Natalia e Aurelio vanno avanti con il loro piano, non immaginano che Marcos sta facendo delle indagini sulla morte di Felicia. E’ possibile che i due fratelli, rientrati in Spagna poco prima che Felicia fosse avvelenata, abbiano qualcosa a che fare con la sua morte? Vediamo le ultime news e le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 marzo 2022

Anabel non crede che l’incontro con Aurelio sia stata una casualità ma l’uomo sa come conquistarla e per questo le regala un puledro, rendendola molto felice e dandole le attenzioni che cerca da tempo. Liberto incontra Mendez ad Acacias 38 ed è molto sorpreso nel vederlo: nessuno sa al momento che è stato Marcos a chiamarlo, per le indagini sulla morte di Felicia. Josè Miguel dice a Bellita che non si fida di Ignacio, ma, dopo che la moglie gli spiega perché ci tiene ad aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua. Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola ma, quando sembra che l’uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna, tornata di sorpresa ad Acacias. Alodia sembra essere molto felice: la domestica si è presa una cotta per Ignacio? Sabina riceve un telegramma dalla Svizzera e Daniela, dopo averlo letto di nascosto, fa una chiamata misteriosa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 16 marzo 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.