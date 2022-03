Una vita anticipazioni: Anabel stanca delle bugie di Marcos pensa di andare via, lo farà?

Quante cose stanno cambiando nella vita di Anabel, la ragazza nelle ultime ore ha scoperto delle scottanti verità che le fanno pensare che suo padre, non sia poi così sincero come vuol fare credere, anzi. Lo ha visto con i suoi occhi mentre baciava Soledad e il racconto di Natalia, l’ha lasciata senza parole. La giovane deciderà di avere un faccia a faccia con Marcos? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 marzo 2022. Una vita, dopo il fine settimana con orari un po’ diversi, ci aspetta invece al martedì alle 14,10 su Canale 5 con una nuova puntata assolutamente da non perdere. Pronti quindi per scoprire le ultime news da Acacias 39? Domani in onda la prima parte dell’episodio 1349, ecco per voi le ultimissime dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 marzo 2022

Bellita continua a chiedere il parere delle sue amiche per la raccolta dei suoi brani ed è entusiasta di vedere come tutti, sappiano le sue canzoni. Rosina e Liberto cercano di capire che cosa stia combinando Armando: Susana continua a credere che vada tutto bene e il cappello che ha ricevuto di recente, ne sarebbe la dimostrazione. In realtà però il cappello che Susana ha ricevuto è stato mandato proprio da Rosina che rivela a suo marito quello che ha fatto…Anabel parla con Aurelio e ha la conferma che don Salustiano e don Marcos sono i mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo. La ragazza torna a casa e chiede spiegazioni al padre. Soledad ascolta tutto ma non può fare molto…Miguel è turbato perché suo nonno non è ancora tornato dal suo viaggio, ma Sabina riesce a tranquillizzarlo. Fabiana affronta Soledad. La cameriera nega di essere una ladra o di essere una che si prende le cose degli altri. Anche Casilda però insiste: se non ha rubato, come ha fatto a comprarsi quei vestiti? Durante una discussione, Indalecia afferma che Marcelina aveva avuto una relazione con Remigio, il sagrestano del paese. Jacinto è sconvolto. Soledad parla con Marcos: è convinta che Anabel sappia della loro relazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.