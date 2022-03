Una vita anticipazioni: Marcos sospetta di Aurelio, è stato lui a uccidere Felicia?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Iniziamo subito con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 marzo 2022. Innanzi tutto vi ricordiamo due cose. La prima: Una vita ci aspetta al sabato con due episodi lunghi, per cui preparativi per un pomeriggio all’insegna della soap di Canale 5. La seconda: Una vita andrà in onda anche questa domenica alle 16, segnatevi quindi i dettagli con un bel promemoria! E ora torniamo ad Acacias 38. Nelle ultime puntate di Una vita abbiamo visto Anabel in preda a una crisi. Natalia e Aurelio la stanno manipolando e lei non se ne rende conto. Marcos agli occhi di sua figlia è solo un bugiardo, e forse anche un assassino. La ragazza non immagina neppure che suo padre sta in realtà indagando sul possibile omicidio di Felicia…

Domani su Canale 5 vedremo in onda l’episodio 1351 e l’episodio 1352. Pronti per tutte le ultime news da Acacias 38?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 marzo 2022

Anabel disobbedisce agli ordini di Marcos ed esce di casa nonostante sia consegnata, e Soledad teme di andarci di mezzo. Più tardi Alodia fa alla domestica qualche domanda sul suo presunto pretendente e lei le racconta che si tratta di una vecchia fiamma di nome Fausto; in realtà costui esiste davvero e le ha inviato un messaggio con toni tutt’altro che affabili. Al ristorante si presenta un nuovo cliente, un italiano, ma si tratta in realtà di un uomo con cui Daniela è in combutta per non si sa bene quale secondo fine. Era chiaro che la ragazza stesse tramando qualcosa da tempo, viste le telefonate misteriose che faceva. Ma che cosa vuole e che cosa sta nascondendo a Sabina, sa forse qualcosa dei loro piani?

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. Lolita fa notare a Ramon che sta trascurando Carmen e gli intima di porre rimedio alla situazione. Purtroppo sembra proprio che Josè facesse bene a non fidarsi di Ignacio. Il giovane infatti ha chiesto a sua zia dei soldi per pagare l’università ma in realtà, sperpera tutto il denaro in una bettola…Felipe e Genoveva hanno un accesso faccia a faccia in strada…Marcos decide di andare a parlare con Aurelio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,20 circa per andare poi in onda fino alle 16,30 e passare la linea a Verissimo.