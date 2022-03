Una vita anticipazioni: Natalia nelle grinfie di Genoveva, sedurrà Felipe?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 28 marzo 2022? Non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo episodio in onda alle 14,10 su Canale 5 lunedì pomeriggio. Stiamo per vedere la seconda parte dell’episodio 1353 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita è successo di tutto. Anale manipolata da Natalia e Aurelio preferisce credere alla versione dei fatti data da loro e non a quella del padre. Ma Marcos è davvero sincero? Aurelio sta mentendo oppure no? Come mai l’uomo è arrivato persino a puntare una pistola contro Aurelio? Intanto Marcos ha anche altro a cui pensare visto che proseguono le indagini per la morte di Felicia che è stata avvelenata… Il ritorno di Felipe ad Acacias 38 non ha lasciato indifferente Genoveva che fa pressione per ottenere l’annullamento e non dover avere più nulla a che fare con l’avvocato…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 marzo 2022

Josè continua ad avere dei dubbi sul giovane Ignacio e fa bene a non fidarsi. Il ragazzo infatti ha usato i soldi di sua zia per divertirsi con gli amici e non per pagare l’università come aveva raccontato a Bellita. Alodia ha capito che il giovane non sta raccontando tutta la verità...Genoveva e Felipe hanno un faccia a faccia e la donna in attesa di questo famoso annullamento, che sembra non arrivare, chiede al suo ex marito di essere trattata quanto meno con rispetto ed educazione, quando la incontra nel quartiere. Lolita cerca di calmare Carmen, che è sempre più convinta che Ramon la ignori. Palacios le compra un regalo, ma non riesce a consegnarglielo.

Il nonno di Miguel lo invita a voltare pagina e a dimenticare la sua storia con Anabel, ha bisogno di divertirsi, di godersi la sua età. Genoveva invita Natalia a casa sua e le chiede di accompagnarla a teatro, dove avrà un ottimo palco a sua disposizione. Poi inizia a parlare di Felipe e chiede alla ragazza che cosa ne pensa dall’avvocato come uomo…Quali sono le intenzioni di Genoveva? A quanto pare vuole che Natalia seduca l’avvocato ma a quale scopo?