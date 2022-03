Una vita anticipazioni: Anabel scappa, Natalia si avvicina a Felipe. Gli intrighi di Acacias 38

Natalia continua a lavorare, se così possiamo dire, per Genoveva ma non sa che Felipe non ha nessuna intenzione di cedere al suo corteggiamento. La Salmeron immaginava che questa missione sarebbe stata più complicata del previsto e non demorde, anzi. Studia con la giovane amica una nuova tattica per avvicinarsi sempre di più a Felipe. Otterranno quello che vogliono? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 aprile 2022. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1355 di Acacias 38…In questa nuova puntata della soap spagnola vedremo anche che cosa farà Anabel: Soledad ha deciso di aiutarla e per questo ha portato ad Aurelio una lettera…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 aprile 2022

Natalia, in combutta con Genoveva, cerca di sedurre Felipe, ma l’uomo sospetta che dietro le moine della giovane ci sia la moglie. Non a caso l’avvocato ne parla anche con Liberto che ormai, proprio come il suo amico, si aspetta di tutto da Genoveva anche se in questo caso, non hanno ancora capito, dove vogliano andare a parare. Armando torna ad Acacias ma Susana è appena partita per Vienna; senza perdere un istante, decide di raggiungere la sua sposa. Susana però, a metà cammino, riceve un telegramma di Armando e torna ad Acacias, per poi partire nuovamente in un continuo vai e vieni. Ignacio continua a prendere in giro i suoi zii e Alodia vorrebbe parlare ma poi preferisce non dire nulla di quello che ha scoperto. Rosina e Liberto sono molto preoccupati per Susana. approfittando di una distrazione di Soledad, Anabel scappa di casa. La figlia di Marcos va a trovare il puledro che Aurelio le ha regalato e lì incontra proprio il fratello di Natalia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 aprile 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.