Una vita anticipazioni: Anabel vicina a Soledad, ma se fosse stata lei a uccidere Felicia?

Torna il doppio appuntamento con Una vita al sabato e tornano le nostre anticipazioni: siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di domani 2 aprile 2022? Domani la soap spagnola ci aspetta dalle 14,20 subito dopo Beautiful per andare in onda fino alle 16,25 e dare quindi la linea a Verissimo. Pronti quindi per scoprire che cosa succederà ad Acacias 38? Domani vedremo l’episodio 1356 e l’episodio 1357 della soap spagnola. E di cose, ne succederanno. Non ci resta che scoprire nel dettaglio tutto quello che vedremo domani, ecco per voi le ultimissime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 aprile 2022

Fabiana e Casilda avvertono Alodia di non illudersi perché Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi, ma Alodia lo difende e finisce per accettare un suo invito. La ragazza ha anche deciso di non dire nulla, almeno per il momento a Bellita, di quello che Ignacio sta nascondendo. Soledad informa Anabel che la sosterrà nella sua storia d’amore con Aurelio; la ragazza la prende in parola e ruba le chiavi di casa per scappare e raggiungere il suo amato. Carmen si confida con Lolita sulla natura del suo dissidio con Ramon. Daniela viene aggredita di notte da alcuni ubriachi.

Due uomini ubriachi aggrediscono Daniela, ma Roberto interviene e li caccia, con grande sorpresa della ragazza. Finalmente Susana e Armando riescono a riabbracciarsi e lui le propone di risposarsi a New York. Dopo un’iniziale titubanza, Susana accetta e i due partono il pomeriggio stesso. Soledad copre la fuga di Anabel e convince Marcos a toglierle il castigo. Anabel ne approfitta subito per uscire di casa e vedere Aurelio, al quale dichiara il suo amore. Ramon sta provando di fare di tutto per Carmen ma lei sembra sempre insoddisfatta. Soledad si confida con Anabel e le parla dell’uomo che lei ama: sa che lui non prova le stesse cose e che per lui è solo un passatempo. La ragazza vorrebbe dirle qualcosa in più ma visto che si parla di suo padre, non sa come fare…Aurelio fa visita ad Anabel di nascosto: tra loro ormai è sbocciato l’amore.

Il Ministero informa i Palacios che il deputato “A.P.R.” potrebbe essere in pericolo. Lolita e Carmen sono davvero turbate per questa notizia. Natalia continua ad avere difficoltà nell’inserirsi tra le vicine e ha anche problemi con il piano di Genoveva: sedurre Felipe è complicato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani pomeriggio su Canale 5.