Beautiful anticipazioni: Vinny ha manomesso i risultati del test di paternità? La verità potrebbe essere un’altra

Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) si riuniscono in ospedale per riceve il risultato del test di paternità. Ma siamo davvero sicuri che sta per arrivare il reale esito del test che la Forrester ha fatto sul suo bambino? Un dubbio questo, che ci accompagnerà nelle prossime puntate di Beautiful. Il motivo? Come potrete leggere nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 14 aprile 2022, assisteremo a una scena che farà venire molti sospetti a tutti i telespettatori. E’ possibile che il risultato del test di paternità non corrisponda al vero e che ci sia lo zampino di Vinny e di Thomas in tutta questa situazione? Nelle puntate precedenti di Beautiful, Thomas ha raccontato al suo amico, di tutta la storia che coinvolge Steffy ma anche Hope…E Vinny ha immaginato che se il figlio fosse di Liam, il suo migliore amico potrebbe avere vita più facile nel tentativo di riconquistare la figlia di Brooke. Ed è per questo che ci chiederemo: Vinny ha manomesso oppure no i risultati del test del dna sul bambino di Steffy e chi è veramente il padre del piccolo che ancora, tra l’altro, non è neppure nato?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 aprile 2022

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sperano che il padre sia Finn e anche Thomas (Matthew Atkinson) esprime loro lo stesso desiderio. Nel frattempo Steffy e Finn sono in ospedale e insieme a Hope e a Liam stanno per scoprire chi è il padre del bambino della Forrester…

Beautiful anticipazioni: il risultato del test di paternità è stato manomesso?

Nelle prossime puntate vedremo quella che sarà la reazione di fronte ai risultati. Liam scoprirà di essere il padre del bambino che Steffy sta aspettando. Finn deciderà come promesso di stare comunque al fianco di Steffy mentre Hope dovrà decidere che cosa fare. Ma il pubblico inizierà a farsi delle nuove domande: siamo davvero sicuri che il bambino è figlio di Liam e che questo test di paternità non sia stato manomesso da Finn? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutti i dettagli!