Beautiful anticipazioni: Liam è davvero il padre del figlio che Steffy aspetta? I dubbi sul test

Ebbene si, è arrivato il momento del clamoroso colpo di scena. Nelle prossime puntate di Beautiful tutti i nodi verranno al pettine e il pubblico di Canale 5 scoprirà chi è il padre del figlio che Steffy aspetta! Le nostre anticipazioni vi rivelano ovviamente tutti i dettagli su questa storia, pronti anche a scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate? Iniziamo con la trama dei due episodi di Beautiful in onda domani 16 aprile 2022. La soap americana va in onda anche sabato di Pasqua e le anticipazioni ci rivelano proprio tutto quello che accadrà su Canale 5 nella prossima puntata. Avrete visto che è arrivato il momento di fare i conti con il risultato del test del dna che a quanto pare ha dato in esito che nessuno si aspettava. Il padre del bambino che Steffy aspetta sarebbe Liam…Ma siamo sicuri che questo test sia affidabile?

Brooke (Katherine Kelly Lang) inntanto, ignara di quello che sta succedendo in ospedale, continua a sembrare scettica riguardo al sostegno di Thomas per Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 aprile 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Liam, Hope e Finn (Tanner Novlan) sono affranti quando il risultato del test di paternità indica il giovane Spencer come padre del bambino. Liam continua a scusarsi con Hope per tutto il dolore che le ha provocato e che continua a provocarle. Ancora una volta ammette tutte le sue colpe e si scusa con sua moglie per non essersi fidato di lei, per aver dubitato e per non essere entrato in quella maledetta stanza. Se solo lo avesse fatto, si sarebbe reso probabilmente conto, che Thomas era in compagnia di un manichino…Per Steffy è arrivato il momento di dire a suo padre e anche a Brooke quello che il risultato del test di paternità ha rivelato. Il padre di suo figlio, del bambino che aspetta, è Liam…

Beautiful anticipazioni: Liam è davvero il padre del figlio di Steffy?

Nelle prossime puntate il pubblico di Canale 5 si farà altre domande. Siamo davvero sicuri che il test di paternità abbia dato un esito corretto e che Finn non abbia fatto nulla per manomettere il risultato? Continuate a leggere le nostre anticipazioni perchè i colpi di scena non mancheranno.