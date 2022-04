Una vita anticipazioni: presto la verità sulla missione di Daniela, Anabel sconvolta

Come può un padre arrivare quasi a colpire sua figlia con una cintura in un raptus di violenza vero e proprio? Anabel ha lanciato pesanti accuse contro Marcos, gli ha detto che è un assassino ma nulla può giustificare il fatto che l’uomo abbia tentato di colpire sua figlia e di picchiarla, se non fosse intervenuta Soledad, la situazione probabilmente, sarebbe degenerata…Come finirà adesso, cosa farà Anabel ? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 aprile 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo la reazione della ragazza. Se la prenderà con suo padre, andando a raccontare tutto ad Aurelio? E Marcos si renderà conto della gravità delle sue azioni? Lo scopriamo con le ultime news, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1370 della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 aprile 2022

Marcos si rende conto di quello che ha fatto ma ormai è troppo. Anabel è scappata via di casa in lacrime. Per sua fortuna la prima persona che ha incontrato è Miguel che la ferma e cerca di capire che cosa sta succedendo, vedendola sconvolta. Marcos è sempre più nervoso e violento e tratta tutti con disprezzo, mentre nel quartiere dilagano le voci sul suo passato oscuro messe in giro da Genoveva, che fa di tutto per apparire come una vittima e ripulire la propria reputazione. Genoveva decide di andare a parlare con Lolita di quelle che sono state le voci messe in giro… Lolita però sembra voler credere alla versione dei fatti data da Felipe, la Salmeron comunque ribadisce che non ha nulla a che fare con la tresca tra Natalia e Antonito…Proprio mentre stanno parlando di questa situazione, nella locanda di Lolita fa il suo arrivo Felipe e tra lui e la sua ex moglie ( che in realtà è ancora sua moglie a tutti gli effetti) si accende l’ennesimo scontro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.