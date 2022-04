Beautiful anticipazioni: i sospetti di Thomas su Vinny, sente pizza di bruciato e ha ragione

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere a Los Angeles! Iniziamo con la trama della puntata di Beautiful di domani, 23 aprile 2022. Come sempre al sabato ci aspetta un doppio episodio della soap americana. Vi abbiamo già detto di non perdere di vista Vinny e infatti, come capirete dalle prossime puntate di Beautiful in onda tra fine aprile e maggio, l’amico di Thomas sarà protagonista di una story line che lascerà tutti con il fiato in sospeso. Il giovane si è solo assicurato che il test del dna, dicesse che il padre del bambino di Steffy era Liam oppure è stato in grado di manometterlo? Sarà questa una delle domande che il pubblico che segue con passione Beautiful, si farà nelle prossime settimane…Ma iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani, 23 aprile 2022, per scoprire che cosa succederà…

Finn (Tanner Novlan) sembra ormai convinto ad affrontare la sfida di una paternità mancata con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), nonostante il figlio che aspetti sia del suo ex marito.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 aprile 2022

Thomas (Matthew Atkinson) apprende che Vinny (Joe LoCicero) lavora in ospedale, nel laboratorio di analisi. Evidentemente è proprio in ospedale che Vinny si rifornisce dei farmaci che spaccia ma, soprattutto, è lì che il giovane ha imparato come funziona esattamente il test di paternità a cui si sono sottoposti Finn e Steffy. Thomas ha ascoltato una strana conversazione tra Vinny e Hope e ha capito che il suo amico ha fatto un ragionamento che ha messo in difficoltà Hope, un po’ come se volesse aprirle gli occhi su Liam. Il Forrester inizia a sentire puzza di bruciato e non sbaglia…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas scopre la verità sul test di paternità

Thomas, questa volta non è coinvolto in nessuno modo nelle tresche del suo amico, anzi. Quando inizierà a rendersi conto che sta cercando di nascondere qualcosa andrà a fondo e capirà che Vinny ha manomesso il test di paternità. Nelle prossime puntate quindi vedremo tutta la story line che riguarda questa vicenda, inclusa la reazione di Thomas di fronte alla scoperta della verità.