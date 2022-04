Una vita anticipazioni: Marcos studia una trappola per Anabel e Aurelio

Un altro week end in compagnia di Una vita e le nostre anticipazioni ci rivelano proprio tutto quello che succederà nella puntata della soap spagnola in onda domani, 1 maggio 2022. Nella puntata di domenica che cosa faranno i nostri protagonisti? Domani alle 16 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1378 di Acacias 38 e come sempre ne vedremo delle belle. In questo periodo, Genoveva e Aurelio, stanno decidendo che cosa fare con Natalia che rischia grosso. La Salmeron non ha dubbi: per il bene della ragazza a per far si che il loro piano possa funzionare, Natalia deve sparire dalla circolazione. La ragazza accetterà? Sabina intanto continua a sospettare di Daniela e fa bene ma Roberto e Miguel non hanno le sue stesse paure e si fidano invece della cameriera italiana…Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 maggio 2022

Dopo avere cercato di calmare la sorella Natalia, che teme di essere processata come spia, Aurelio fa una visita a sorpresa ad Anabel. Nel frattempo Felipe va da Natalia per farle visita, ignaro forse di tutto quello che sta succedendo anche se Natalia è parecchio agitata…Informato dell’accaduto da Soledad, Marcos decide di tendere una trappola alla figlia. Aurelio, dopo aver fatto visita ad Anabel va subito da Genoveva e i due parlano di quelle che saranno le prossime mosse da fare… Bellita continua a bere la sua tisana miracolosa, ma il marito Josè Miguel, che non regge più l’esuberanza della moglie, la prega di smetterla. Rosina, dal canto suo, è delusa perché non ottiene il risultato sperato. Alberto informa Miguel degli ultimi dettagli dello sciopero; nel frattempo, Antonito tenta invano di ottenere informazioni dal giovane avvocato.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 16 di domenica pomeriggio.