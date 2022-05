Beautiful anticipazioni: Carter chiude, Thomas indaga e vuole la verità da Vinny

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 7 maggio 2022? Come sempre si va in onda anche al sabato. Domani doppio appuntamento con la soap americana, con un episodio più lungo del solito che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 13,40 alle 14,20 circa. E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia nel mese di maggio 2022. Flo finalmente è serena: è stata riaccolta dalla famiglia Logan e anche Brooke sembra finalmente essere in pace con la figlia di Shauna, nonostante tutto…Mentre tra Paris e Zende le cose sembrano andare nel migliore dei modi, la ragazza ha apprezzato moltissimo il vestito che lo stilista ha disegnato per lei, non vanno a buon fine i tentativi di Zoe di riavvicinarsi a Carter. Chiaramente l’imprenditore è ancora molto preso da lei ma in ogni caso, non riesce ancora a perdonarla…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 7 maggio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 maggio 2022

Nelle prossime puntate la story line che vede Steffy protagonista, tornerà a essere centrale. La donna continua ad andare avanti nella sua relazione con Finn e in cuor suo sente che c’è qualcosa di strano in tutta questa vicenda. Resta infatti convinta che Finn doveva essere il padre del bambino che sta aspettando. Come vi abbiamo già raccontato, la Forrester non ha tutti i torti visto che il padre del bambino è proprio il bel dottore. Non è Liam il padre di suo figlio e presto, anche questa verità celata e manipolata, verrà alla luce. Succederà grazie a Thomas che ha sentito puzza di imbroglio sin da subito e che ha deciso di mettere alle strette Vinny per conoscere la verità sul test.

Zoe sembra proprio non aver fatto breccia nel cuore di Carter che a quanto pare, ha tutte le intenzioni di voltare pagina e rompere questo fidanzamento…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda il 7 maggio 2022 su Canale 5. Dopo la soap americana, vi ricordiamo, ci aspetta Una vita con un doppio appuntamento e poi linea a Verissimo con Silvia Toffanin e le sue interviste.