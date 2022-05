Beautiful anticipazioni: Finn pazzo di felicità ma Steffy sta scappando, la fermerà in tempo?

Tutto è bene quel che finisce bene? Sembrerebbe proprio di si se non fosse che mentre Finn e Thomas stanno smascherando Vinny e tutte le sue bugie, Steffy sta preparando i bagagli per lasciare per sempre Los Angeles…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 13 maggio 2022. Finn è chiaramente al settimo cielo perchè ha ricevuto la notizia migliore che potesse avere. Sta per diventare padre! Come Steffy ha sempre pensato, il figlio che lei porta in grembo è suo figlio. E’ stato Vinny a manipolare il test e Liam non è il padre del bambino. Migliore notizia non poteva esserci per il dottore che chiaramente ringrazia anche Thomas per essere andato fino in fondo a questa storia. Adesso Finn non deve fare altro che raccontare tutto a Steffy. Il dottore però non sa che la stilista, delusa da quello che sta succedendo, ha deciso di fare i bagagli e lasciarsi tutto alle spalle. Non vuole che Finnegan stia con lei solo per pietà e non pensa che il dottore meriti questa vita. Ma la notizia della vera identità del padre di suo figlio, chiaramente, cambierà tutto. Finn farà in tempo a fermarla o dovrà volare oltre oceano per recuperare la donna che ama?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 maggio 2022

Finn non vede l’ora di abbracciare Steffy per dirle tutto quello che ha scoperto ma scopre da Ridge che la sua compagna ha deciso di andare via senza dire niente a nessuno…Nel frattempo anche Thomas ha deciso che è arrivato il momento che queste bugie non facciano più male alle persone coinvolte in questa storia, per questo motivo vuoi informare Hope. E’ giusto che lei e Liam sappiano che è Finn il vero padre del bambino che Steffy sta aspettando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 13 maggio 2022 su Canale 5 appuntamento, come sempre, alle 13,40.