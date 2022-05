Beautiful anticipazioni: tutta la verità a galla, Vinny rischia il carcere?

Grandi notizie a Los Angeles, cambia tutto in poche ore. Mentre Brooke e Ridge si preoccupavano per l’ennesima volta a causa dei problemi che i loro figli hanno, tutto si è ribaltato dopo che Thomas e Finn hanno scoperto la verità su Vinny e sulle sue azioni. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani, 15 maggio 2022, tutti conosceranno la verità su quello che è davvero successo. Thomas infatti ha parlato con Hope di quello che Vinny ha fatto e le ha detto che il padre del bambino che Steffy aspetta non è Liam, ma il dottor Finnegan. E anche Finn ha fatto in tempo a fermare Steffy prima che partisse e le ha raccontato tutta, ma proprio tutta la verità. Cosa succederà quindi ora? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate, iniziamo dalla trama per l’appuntamento di domenica pomeriggio. La soap ci aspetta alle 14 .

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 maggio 2022

Adesso tutti sanno quello che è davvero successo con il test di paternità e sanno che Vinny lo ha manomesso. Questa notizia porterà di nuovo il sereno? Steffy sembra quasi non crederci anche se in cuor suo ha sempre pensato che il figlio che aspettava fosse di Finn. Ora il futuro sorride a entrambi, si sposeranno? Hope, dopo aver saputo le novità deve raccontare a Liam quello che ha scoperto. Adesso che le cose sono cambiate, la figlia di Brooke, riuscirà a perdonare suo marito e ad andare avanti insieme a lui, oppure continuerà a farsi turbare da questa storia? E Vinny, che cosa ne sarà di lui? Possiamo dirvi che Thomas non ha intenzione di fargliela passare liscia e probabilmente, anche gli altri componenti della famiglia valuteranno di denunciarlo…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutti, ma proprio tutti i dettagli sulle prossime puntate della soap di Canale 5.