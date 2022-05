Beautiful anticipazioni: Flo una Logan o una Spencer? Periodo d’oro per la ragazza

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani, 26 maggio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Purtroppo è un periodo complicatissimo per Liam e Hope. La ragazza non vede via d’uscita e pensa al divorzio come soluzione finale. Liam ha fatto di tutto per provare a convincere Hope a cambiare idea ma al momento, la figlia di Brooke, sembra essere irremovibile. vanno invece molto bene le cose per l’altro Spencer, Wyatt…

Wyatt (Darin Brooks) chiede a Flo (Katrina Bowden) di sposarlo: in un prossimo futuro dovrà cambiare di nuovo cognome, stavolta assumendo quello Spencer. Flo accetta la proposta! Shauna (Denise Richards) è grata a Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale, pur volendo accogliere Flo in famiglia, non ha però dimenticato quello che la Fulton senior ha provato a fare al suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye).

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5 come sempre alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 maggio 2022

Quinn (Rena Sofer) invita Shauna per un incontro distensivo: dopo le incomprensioni di qualche mese fa, la Fuller vuole accertarsi che la loro amicizia sia più forte che mai. Ma si sa che quando c’è Quinn di mezzo può succedere sempre di tutto, ha in mente qualcosa o vuole davvero solo parlare in amicizia con la mamma di Flo che presto tra l’altro, diventerà sua consuocera?

Brooke e Katie (Heather Tom) informano un sorpreso Ridge del nuovo regalo fatto a Flo…A quanto pare mancano solo i documenti ufficiali per far si che Flo possa considerarsi a tutti gli effetti una della famiglia, una Logan…Ma in realtà non sanno che la ragazza sta per diventare una Spencer, visto che sposerà Wyatt!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 26 maggio 2022, come sempre alle 13,40 su Canale 5.