Una vita anticipazioni: Natalia sospetta di Genoveva, Anabel vuole fuggire con Aurelio

Puntata lunga e intensa quella di Una vita che ci aspetta sabato 28 maggio 2022 e preparatevi perchè nei prossimi giorni la soap spagnola ci terrà spesso compagnia in attesa della programmazione estiva definitiva su Canale 5. Aurelio e Genoveva hanno deciso di organizzare un attentato ma chi morirà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di Una vita di domani: in onda su Canale 5 l’episodio 1397 e l’episodio 1398. Pronti per le ultime news da Acacias 38, dove succede davvero sempre di tutto? Aurelio racconta a Genoveva dell’imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, per allontanare i sospetti da loro due…Vediamo quindi che cosa succederà domani su Canale 5, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 maggio 2022

Genoveva ha un’altra idea in mente: fare in modo che Felipe venga incolpato della morte di Marcos e finisca i suoi giorni in galera. Servante annuncia a Fabiana che ha intenzione di vendere la propria quota della pensione e lei si dimostra fredda e indifferente alla notizia, ma in seguito si capisce che in realtà è molto triste. Antonito fa cadere per sbaglio a terra la clessidra, spaccandola. Ignacio legge la lettera che Josè Miguel gli ha fatto arrivare tramite Florencio e ne resta turbato. Alodia, intanto, sempre più angosciata, decide di provare le pastiglie calmanti di Bellita, ma ne assume troppe e le vengono le convulsioni.

Anabel prende una decisione e propone ad Aurelio di scappare insieme a lei per sposarsi in gran segreto. L’uomo sembra accettare e prepara la fuga con la figlia di Marcos…Anabel ignora del piano che il suo fidanzato sta portando avanti in gran segreto con Genoveva.

Poco prima di andarsene, Anabel fa pace con il padre e gli scrive una lettera. Tornato a casa degli zii, Ignacio trova Alodia incosciente e le salva la vita. Poi però, quando viene a sapere che la ragazza è incinta, si mostra restio ad assumersi le proprie responsabilità. Josè Miguel fa una misteriosa telefonata all’insaputa della moglie. Continuano i dissapori tra Carmen e Rosina, inoltre quest’ultima annuncia di avere grandi progetti per il ristorante ma dà l’impressione di non voler coinvolgere la sua socia. Natalia sembra cominciare a nutrire dei sospetti nei confronti di Genoveva. Dopo aver trovato un compratore e preso accordi per la vendita della sua quota della pensione, Servante chiede a Fabiana di sposarlo. La donna non se lo aspettava ma sembra felice di accettare e dice si!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,20 su Canale 5.