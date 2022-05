Una vita anticipazioni: Aurelio imbestialito attacca Genoveva, Natalia confesserà per salvare Felipe?

Natalia si è resa conto di quello che Genoveva ha voluto fare: far si che la colpa dell’omicidio di Marcos ricadesse su Felipe. Ormai però è troppo tardi a meno che Natalia non si presenti dal commissario a denunciare la sua colpevolezza. Lo farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 1 giugno 2022, perchè i colpi di scena, non mancheranno davvero e questo, è solo l’inizio dei tanti imprevisti che vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1402 di Acacias 38 e vi ricordiamo anche che la soap spagnola non si ferma il 2 giugno. Una vita andrà in onda al pomeriggio con un doppio appuntamento dopo Beautiful, al posto di Uomini e Donne che domani, saluterà il pubblico, con la sua ultima puntata.

Una vita anticipazioni: la trama di domani, 1 giugno 2022

Felipe, senza immaginarlo, si è ritrovato sulla scena del delitto. Davanti ai suoi occhi il corpo di Marcos e la consapevolezza di poter essere identificato subito con l’assassino perfetto. Ma non è stato l’avvocato a uccidere il padre di Anabel…Mentre Natalia ha una crisi di panico, rendendosi conto di quello che è successo, Jacinto trova Felipe accanto al corpo di Marcos e tutto lascia credere che sia stato lui a ucciderlo…Ignacio e Alodia annunciano ai Dominguez il loro matrimonio: Alodia telefona alla futura suocera, Candelaria, e si prepara a tornare al paese per informare i genitori. Bellita sembra essere al settimo cielo per questa notizia! Natalia affronta Genoveva: non può accettare che Felipe paghi per un delitto che non ha commesso ma ovviamente la Salmeron non ha nessuna intenzione di aiutare il suo ex marito, anzi. Genoveva continua a tessere le sue trame, facendo credere che lei e Marcos fossero in ottimi rapporti e che stavano anche chiudendo degli affari importanti. Ne parla con tutti i vicini di casa, per insinuare sempre di più il dubbio su Felipe. Nel frattempo Aurelio e Anabel tornano a casa e la ragazza apprende disperata la notizia, vedendo il cadavere di suo padre che viene portato fuori dal palazzo di Acacias 38. Aurelio si scaglia contro Genoveva perchè il piano che avevano studiato non prevedeva che Natalia uccidesse Felipe. La ragazza è sull’orlo di una crisi di nervi e quando vede Anabel distrutta per la morte di suo padre, sta per cedere…

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 14,10.