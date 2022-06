Beautiful anticipazioni: Hope affronta Liam, vuole tutta la verità. Spencer Jr crolla?

Zoe (Kiara Barnes) dichiara a Ridge (Thorsten Kaye) ed Eric (John McCook) di volere solo Carter (Lawrence Saint-Victor): qualsiasi cosa fosse scattata con Zende (Delon De Metz), è ormai finita. Il problema è che al momento, l’imprenditore non sembra essere intenzionato a perdonare la sua ex fidanzata per quello che è successo. Con l’intervento di tutta la famiglia, le cose cambieranno? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 giugno 2022. La soap americana ci aspetta anche domani, di domenica, e come sempre alle 14 circa!

Quinn (Rena Sofer) intercede per Zoe ma alla fine, finisce per confidarsi con Carter, ammettendo che tra lei e il marito non c’è stata più intimità da quando Eric l’ha, almeno a parole, perdonata…Liam (Scott Clifton) è a disagio nel parlare con Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) della morte di Vinny (Joe LoCicero).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 giugno 2022

Hope non è stupida e ha capito che Liam sta nascondendo qualcosa che non ha a che fare con i loro problemi di coppia. La figlia di Brooke lo conosce bene, è suo marito e nonostante tutto di momenti difficili insieme ne hanno affrontati. E’ chiaro che Liam non sia a suo agio e Hope, non può tacere di fronte a questa situazione. La stilista non sbaglia. Liam si sente in colpa perchè ha ucciso un uomo, perchè non ha chiamato i soccorsi, perchè ha permesso a suo padre per l’ennesima volta di decidere per lui. E’ travolto dal dolore, continua ad avere delle allucinazioni. Hope lo affronta e chiede che cosa sta succedendo: per Liam è arrivato il momento di confessare? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che accadrà.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful!