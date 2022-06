Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn pericolosamente vicini, succederà qualcosa? Liam in difficoltà

Hope ha capito che suo marito le sta nascondendo qualcosa e vuole la verità: per Liam è arrivato il momento di vuotare il sacco? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 giugno 2022. Come inizia questa nuova settimana in compagnia della soap americana? La puntata del lunedì di Beautiful metterà Liam di fronte alle sue responsabilità.

Come vedremo nell’episodio del 20 giugno, anche grazie all’arrivo di Bill (Don Diamont), Liam (Scott Clifton) non rivela a Hope (Annika Noelle) la verità sul suo ruolo nella morte di Vinny (Joe LoCicero). Confidando le difficoltà del suo matrimonio a Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) rivela al figlio che non c’è più stata intimità con Quinn (Rena Sofer). E’ praticamente la stessa confessione che la Fuller, ha fatto a Carter, parlando di quello che sta succedendo tra lei ed Eric…Per Quinn e il Forrester ci sono ancora speranze? Perchè qualcosa inizia a far pensare al pubblico che la madre di Wyatt possa avere un debole per il bel Carter, non pensate?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 giugno 2022

Zoe si è affidata totalmente a Quinn con la speranza che grazie alla sua intercessione, Carter potesse finalmente perdonarla. Quello che la modella non aveva messo in conto è che Quinn, ancora in crisi con Eric, potesse trovare attraente l’imprenditore…E proprio come vedremo nella puntata di Beautiful di domani, Quinn si lascerà andare a complimenti sull’avvenenza fisica di Carter (Lawrence Saint-Victor). Tra i due potrebbe nascere qualcosa?

Tornando alla story line che riguarda Liam e l’omicidio di Vinny, per il momento Hope non ha scoperto nulla ma ha capito che suo marito le sta nascondendo qualcosa e non ha intenzione di arrendersi, vuole la verità. Appuntamento quindi a domani alle 13,40 con una nuova puntata di Beautiful da non perdere.