Beautiful anticipazioni: Liam sta per cedere, Quinn ci prova con Carter

Liam alla fine cederà alle pressioni e ai sensi di colpa oppure sarà scoperto da Thoma che non si dà pace e sta cercando l’assassino del suo amico Vinny? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 giugno 2022. Siete pronti a scoprire che cosa succederà? La preoccupazione di Hope (Annika Noelle) per Liam (Scott Clifton) cresce quando il marito non coglie l’invito per passare la serata con lei e i bambini. Hope ha già parlato con Thomas delle strane sensazioni che ha. Non riesce proprio a capire che cosa stia accadendo a Liam e il fatto che non voglia passare del tempo con lei e con la piccola Beth, soprattutto, la mette davvero in allarme. Hope non potrebbe mai immaginare quello che davvero sta passando Liam…Solo Bill al momento conosce tutta, ma proprio tutta la verità su questa storia anche se, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, nulla è come sembra.

Ma vediamo adesso la trama di Beautiful, per la puntata di domani, 23 giugno 2022. Ecco le ultime news da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 giugno 2022

Liam informa Bill (Don Diamont) di come il vicecapo Baker (Dan Martin) sembri sospettare che la morte di Vinny (Joe LoCicero) non sia stato solo un incidente con un pirata della strada, ma un omicidio intenzionale. Bill insiste che in ogni caso non ci sarebbero prove che condurrebbero a loro. Effettivamente per il momento, tutto sembra filare liscio ma come vedremo molto presto, ci saranno dei messaggi che potrebbero cambiare tutto, messaggi che Vinny ha inviato a Thomas prima di morire…

Eric (John McCook) rigetta i tentativi di riavvicinamento di Quinn (Rena Sofer), mentre Zoe (Kiara Barnes) fa un altro tentativo con Carter (Lawrence Saint-Victor), fiduciosa dell’intercessione della Fuller con l’avvocato. Quello che però Zoe non sa è che molto presto, tra Quinn e Carter, ci sarà uno strano avvicinamento…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 23 giugno 2022.