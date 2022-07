Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn cedono alla tentazione, Zoe li scoprirà?

Zoe è in trepidante attesa di ricevere notizie da parte di Quinn, non vede l’ora di sapere se è riuscita a convincere Carter a perdonarla. Quello che non sa è che le cose sono andate in modo molto diverso da come lei si aspetta…Nel frattempo Thomas dice addio a Vinny ed è pronto a fare qualsiasi cosa pur di trovare l’assassino del suo amico. Quello che non sa è che la verità è molto più vicina di quello che immagina. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 3 luglio 2022. Cosa accadrà nella puntata di domenica della soap di Canale 5? Come avrete visto alla fine Liam è tornato da Hope e prova a ricominciare mantenendo il segreto ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e presto potrebbe succedere davvero di tutto.

Beautiful anticipazioni la trama di domani 3 luglio 2022

Tra Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) esplode la passione!

Thomas (Matthew Atkinson) desidera la felicità per Hope (Annika Noelle), anche se ciò significa stare con Liam (Scott Clifton). Ma è evidente che il giovane Forrester sia anche triste a riguardo…

Quinn e Carter perdono il controllo e passano la notte insieme ma al mattono successivo, ritrovandosi nello stesso letto, si rendono conto che hanno forse commesso un errore e sembrano entrambi molto preoccupati per le conseguenze che la loro scelta potrebbe avere. Sarà solo uno sbaglio o tra loro inizierà qualcosa? Nel frattempo Zoe sembra essere in ansia. Si aspettava di ricevere delle notizie da parte di Quinn e invece, sono passate ore senza che abbia saputo nulla, una intera notte…Forse aveva ragione Paris che le aveva detto di non fidarsi delle madre di Wyatt?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre di domenica alle 14 su Canale 5.