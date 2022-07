Una vita anticipazioni: Genoveva a muso duro, Aurelio medita di farla fuori

La seconda parte dell’episodio 1427 di Una vita ci aspetta domani, 6 luglio 2022, come sempre su Canale 5. E non potevano mancare le nostre anticipazioni con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio tutto quello che sta accadendo in Spagna! Come avrete visto Genoveva, nonostante gli avvertimenti di Aurelio, non ha nessuna intenzione di smettere di indagare, anzi…Ed è intenzionata a scoprire tutto, ma proprio tutto su Rodrigo, su Valeria e su David e sui traffici che suo marito sta portando avanti senza che lei sappia nulla…Aurelio però non vuole che la donna vada avanti e sembra essere disposto a tutto, anche a farla fuori se fosse necessario. Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 6 luglio 2022, su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 luglio 2022

Valeria e David stanno per baciarsi ma vengono interrotti da Aurelio, venuto a consegnare alla donna la finta missiva di Rodrigo, contraffatta da Marcelo; questi, intanto, ha già informato Aurelio che Genoveva ha fatto sparire una delle vere lettere di Rodrigo e l’uomo decide che è il momento di prendere seri provvedimenti. Pascual scopre che Guillermo prende lezioni da Liberto solo per corteggiare Azucena, si infuria e gli vieta di continuare.

Ramon ha dei ripensamenti sull’articolo e vorrebbe farlo pubblicare a nome di Fidel ma, quando l’uomo tentenna, Lolita gli intima di rivelare allo sprovveduto suocero come stanno realmente le cose.

Luis Manas è sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la pensione, ma Genoveva interviene e, rimasta sola con lui con una scusa, gli dice che se non sparirà subito da Acacias ne pagherà le conseguenze.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5 con delle nuove puntate assolutamente da non perdere.