Beautiful anticipazioni: Eric sospetta, Quinn mente ancora. Zoe capirà?

Eric aveva deciso di parlare con Ridge e Brooke della sua storia con Quinn, del matrimonio in crisi e aveva cercato a loro consigli preziosi. Non poteva immaginare che poco dopo, si sarebbe ritrovato in una spiacevole situazione. Quinn infatti, ha passato una notte di passione al fianco di Carter e ne stava parlando con Shauna alla quale stava raccontando tutti i dettagli di questo incontro…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 9 luglio 2022. Cosa vedremo nella puntata del sabato? A causa dei taglia e cuci che Mediaset fa agli episodi della soap americana non è affatto semplice raccontarvi giornalmente cosa vedremo su Canale 5 ma ci proviamo…Come avrete visto infatti, Eric ha ascoltato la conversazione tra Shauna e Quinne a desso vuole delle risposte. Nel frattempo Zoe continua a pensare che Carter, grazie a Quinn, possa presto perdonarla.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful in onda domani, vedremo Eric avere un faccia a faccia con sua moglie. L’uomo infatti ha sentito Quinn parlare con Shauna e ha capito che stanno nascondendo qualcosa ma non ha capito di che cosa si trattasse. Shauna, per provare a difendere la sua amica, ha quindi inventato una storia, che riguarda Brooke e Ridge ma che non ha nulla a che fare con quello che è successo davvero a Quinn. Eric scoprirà che sua moglie lo ha tradito? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo e per capire se anche Zoe inizierà a sentire puzza di bruciato visto che a quanto pare, l’intervento di Quinn con Carter non ha portato i risultati che lei avrebbe sperato di ottenere…

Continuate a seguire le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime news da Los Angeles.