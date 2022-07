Beautiful anticipazioni: Zoe continua a lottare per Carter, scoprirà la verità su Quinn?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 luglio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano tutti i dettagli. Come avrete visto, Shauna, pur di dimostrare a Quinn la sua amicizia, sembra mettersi di nuovo nei guai visto che ha detto a Zoe che era lei la donna con Carter. In realtà la donna non avrebbe fatto nulla di male, in linea teorica, visto che Carter è un uomo libero e anche lei lo è. Zoe però non l’ha presa benissimo e ha raccontato anche agli altri componenti della famiglia Forrester questa novità…Brooke (Katherine Kelly Lang) insiste affinché Eric (John McCook) non perdoni Quinn: gli è stata fedele per anni solo perché altrimenti avrebbe perso tutto quello che accompagna essere la moglie del ricco stilista! E nella puntata di domani, che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 luglio 2022

Per Zoe e Carter è arrivato il momento del faccia a faccia. La ragazza non si aspettava che il suo ex si consolasse così facilmente e subito. Ma Carter è ovviamente un uomo libero. Quello che Zoe però non sa è che Shauna non ha nessuna relazione con l’avvocato e che invece, la donna misteriosa che era in casa con il suo ex era Quinn. La Fuller avrebbe dovuto intercedere per lei e invece…Ha intrapreso una relazione con Carter che non è stata solo l’avventura di una resa visto che i due ci sono cascati più volte. Che cosa succederà quindi adesso? Carter dirà a Zoe che ha una tresca con una donna, la ragazza capirà che non è Shauna? E Quinn come si comporterà, soprattutto adesso che Eric a quanto pare vorrebbe perdonarla e voltare pagina insieme a lei…Zoe a quanto pare non ha intenzione di perdere l’uomo che ama…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.