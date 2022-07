Beautiful anticipazioni: Liam ancora in crisi e Hope sospetta, scopre di Vinny?

Hope ha capito che Liam le sta nascondendo qualcosa, scopre di Vinny? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 22 luglio 2022

Non è bastata una notte di passione per mettere da parte tutte le ansie e le paure di Liam. Del resto il giovane Spencer ha ucciso un uomo, anche se è stato un incidente, il fatto è avvenuto e non può far finta che non sia successo, come vorrebbe invece suo padre. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 22 luglio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come reagirà Liam di fronte a questa nuova situazione visto che adesso, non ci sono motivi per essere teso con Hope, dopo la pace che è arrivata. Ma in realtà Liam è agitato e nervoso perchè pensa che dovrebbe dire a sua moglie quello che è successo con Vinny ma non trova il coraggio per farlo…Non ci resta quindi ora che scoprire che cosa succederà nella puntata del venerdì della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 luglio 2022

Thomas (Matthew Atkinson) e Bill (Scott Clifton) hanno uno sgradevole confronto in cui l’editore non solo esprime disprezzo per il giovane Spencer, ma non mostra alcuna compassione per quanto accaduto a Vinny (Joe LoCicero). Thomas per il momento non sospetta nulla ma presto, capirà che Liam potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Vinny…Flo (Katrina Bowden) rivela a Brooke (Katherine Kelly Lang) e a Ridge (Thorsten Kaye) che Wyatt (Darin Brooks) ha avvertito una strana tensione tra Bill e Liam (Scott Clifton) negli ultimi tempi. Interrogato da Hope (Annika Noelle) sul suo turbamento, Liam sembra aver maturato la decisione di confessare tutto alla moglie… Nel frattempo Brooke decide di indagare per capire che cosa sta succedendo tra Hope e Liam e scopre che i due si sono finalmente riavvicinati. E allora i sospetti di Flo? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani alle 13,40 su Canale 5.