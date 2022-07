Beautiful anticipazioni: Liam confessa tutto a Hope, e poi andrà alla polizia?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 luglio 2022: Liam pronto a confessare tutto anche alla polizia? Andrà in carcere?

Che cosa farò Liam con la verità che ha raccontato a Hope e che cosa farà la giovane figlia di Brooke adesso che sa tutto? Clamorosi risvolti in questa vicenda nelle prossime puntate di Beautiful e noi come sempre, vi racconteremo tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nei nuovi episodi della soap spagnola. Siete pronti a scoprire che cosa vedremo a partire dalla puntata di Beautiful di domani, 24 luglio 2022? Le nostre anticipazioni ci raccontano proprio la trama della puntata di domenica pomeriggio, appuntamento come sempre alle 14 e poi una nuova puntata di Una vita…Ma torniamo a Los Angeles, dove Liam ha finalmente detto a Hope che è stato lui a uccidere Vinny. Come cambierà adesso la situazione?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 luglio 2022

La tensione tra Thomas (Matthew Atkinson) e Bill (Don Diamont) cresce e l’editore arriva a rinfacciare allo stilista le sue azioni riguardanti lo scambio di culle di Beth. Bill ha paura che Thomas possa scoprire quello che è accaduto a Vinny e cerca in tutti i modi di tutelarsi… Brooke (Katherine Kelly Lang) sottolinea la tendenza di Ridge (Thorsten Kaye) a pensare sempre male di Bill, ma il marito pensa che il rivale abbia dato sempre prova della sua pessima natura; Ridge prova pietà per i figli dell’uomo. Dopo averle confessato di aver investito Vinny (Joe LoCicero), Liam (Scott Clifton) inizia a raccontare a Hope (Annika Noelle) come si sono svolti i fatti. Hope è ovviamente sconvolta per la rivelazione che Liam le ha appena fatto. Bisognerà quindi capire ora quale sarà la sua reazione, perdonerà Liam, lo convincerà a raccontare tutto alle forze dell’ordine o lo lascerà da solo, a sbrigarsi questa situazione complicata?