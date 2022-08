Beautiful anticipazioni: Liam e Bill restano in carcere, la libertà si allontana

Le bugie di Liam e Bill hanno complicato la situazione: i due restano in carcere, ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di domenica della soap di Canale 5, pronti per le anticipazioni di Beautiful di domani, 7 agosto 2022 ? Come sempre ultime news da Los Angeles dove in questo momento, Bill e Liam sono inaspettatamente insieme in carcere. Visto che hanno raccontato due diverse versioni dei fatti, su quanto successo la notte in cui Vinny è morto, alla fine, Baker ha deciso di arrestare sia padre che figlio. Forse Bill si aspettava un altro atteggiamento da parte della polizia e invece eccolo lì, in cella insieme a suo figlio… Ridge e Brooke informano Thomas e Steffy dell’arresto di Liam. Volano emozioni forti: Thomas è comunque arrabbiato, non si aspettava che Liam avesse mentito sulla morte di Vinny, mentre Ridge ritiene che Liam e Bill, dato che non sono paramedici, non erano in grado di determinare con sicurezza se Vinny fosse morto o meno. Ed è per questo che hanno commesso, a suo dire, un grave errore. La verità sulla morte di Vinny, come vi abbiamo più volte raccontato nelle nostre anticipazioni di Beautiful, non è ancora stata scoperta e Thomas, nelle prossime puntate della soap, avrà un ruolo chiave…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 agosto 2022

Brooke , parlando con gli altri membri della famiglia, invita tutti a riflettere sul fatto che Liam, se avesse potuto, si sarebbe comportato in maniera diversa. Ridge non è sorpreso che ci sia lo zampino di Bill nella faccenda. In prigione, Justin informa Liam e Hope che la posizione degli Spencer è complicata a causa delle azioni di Bill: potrebbe essere difficile ottenere la libertà su cauzione fino al processo.

Eric vuole capire che cosa è successo davvero a casa di Carter la sera in cui Zoe lo ha sorpreso con un’altra donna. Tutti pensano che sia Shauna e il Forrester vuole andare fino in fondo per cui, chiede in modo diretto alla madre di Flo se davvero, è stata lei l’amante dell’avvocato…Shauna non sa che cosa dire ma visto che di fronte a lei c’è anche Quinn, non le resta che confermare di essere lei, la donna del mistero…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5, come sempre alle 14 circa.