Beautiful anticipazioni: Paris ha intenzione di parlare, dirà tutto a Eric e Zoe? Quinn trema

Ecco le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani: Paris alla fine racconterà a Zoe e a Eric la verità su Quinn?

Quinn pensa che tutto stia andando a meraviglia tra lei e Eric e che grazie a Shauna, il segreto che ha, resterà sepolto. Non immagina che a pochi metri da lei, tutto sta cambiando…Infatti Paris ha per caso ascoltato la conversazione, cosa che succede sempre più spesso ai protagonisti di Beautiful e ha scoperto che era Quinn la donna in camera da letto di Carter e che è stata lei a tradire Eric. Cosa farà quindi la sorella di Zoe? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 10 agosto 2022. Pronti per scoprire se Quinn sarà smascherata? Paris (Diamond White) affronta Shauna (Denise Richards), rivelandole di sapere che in realtà è stata Quinn (Rena Sofer) ad andare a letto con Carter (Lawrence Saint-Victor). La Buckingham è arrabbiata, giudicandolo un tradimento nei confronti di Zoe (Kiara Barnes). Shauna le chiede di tacere sulla questione, perché rovinerebbe la felicità di due coppie che stanno superando i loro problemi. Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani, 10 agosto 2022!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 agosto 2022

Shauna ha provato in tutti i modi a chiedere a Paris di non raccontare a nessuno quello che ha sentito ma non sa se lo farà! Intanto Eric (John McCook) fa una romantica sorpresa a Quinn, mentre Carter chiede nuovamente a Zoe di sposarlo. Carter e Zoe passano la notte insieme, così come Eric e Quinn, che hanno ritrovato l’intesa in camera da letto….La mattinata successiva però viene rovinata da una telefonata di Shauna che informa Quinn su quello che sta succedendo: Paris sa tutto e a quanto pare ha intenzione di dirlo almeno a sua sorella, le cose si complicano quindi per la Fuller…Nella feria delle ipocrisie e delle menzogne, Carter si complimenta con Eric per aver dato una nuova possibilità a Quinn. Non sa che Paris, è a conoscenza della verità e che potrebbe dire tutto a Zoe ma anche a Eric…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.