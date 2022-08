Beautiful anticipazioni: Eric vede Quinn e Carter abbracciati, sospetterà?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 agosto 2022: Eric capirà che Quinn e Carter hanno avuto una storia?

Sono giorni molto duri per Liam che forse non si aspetta di restare in carcere così tanto. Ma lui e Hope avevano messo in preventivo che sarebbe potuto succedere tanto che alla fine, il giovane Spencer, ha persino deciso di chiedere a Thomas, di prendersi cura della sua famiglia, un atteggiamento che ha lasciato senza parole Hope…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 13 agosto 2022. Domani, come sempre al sabato, vedremo solo un episodio breve della soap americana… Negli ultimi episodi, abbiano visto Paris pronta a confessare tutto a sua sorella. Ovviamente la Fuller, la prega in tutte le lingue, persino in ginocchio, con la speranza di convincerla…Quinn (Rena Sofer) si oppone all’idea di Carter (Lawrence Saint-Victor) di confessare tutto ad Eric (John McCook) e Zoe (Kiara Barnes) prima che sappiano quanto accaduto tra loro da Paris (Diamond White). La Fuller ritiene che Paris resterà in silenzio e, soprattutto, non vuole correre il rischio di perdere il marito. Proprio Eric, però, coglie la moglie e Carter in un abbraccio… Siamo sicuri quindi che Eric non sospetterà nulla di quello che è davvero successo?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 agosto 2022

Mentre Bill e Liam sono ancora in carcere, Ridge si rende conto che Thomas è davvero cambiato e che è la persona giusta per stare al fianco di Hope in questo momento così complicato. L’uomo poi continua a essere convinto che Liam abbia poche colpe in questa vicenda e che il vero responsabile di tutto sia Bill. Se avessero chiamato i soccorsi dopo l’incidente, non sarebbe successo nulla e forse chissà, Vinny sarebbe ancora in vita. E’ questa la convinzione di Ridge, sempre più ostinato nel dare tutta la colpa dei fatti accaduti all’imprenditore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.