Una vita anticipazioni: Aurelio trama nell’ombra, Genoveva vuole abortire

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 30 agosto 2022: Genoveva vuole abortire, ce la farà?

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama di domani, 30 agosto 2022. Ultime puntate della soap spagnola più amata dal pubblico, che presto si congederà per dire addio a telespettatori e telespettatrici. Ad Acacias 38 è arrivato, senza che Valeria lo possa immaginare, suo marito, Rodrigo. La ragazza però sembra essere pronta a lasciare per sempre la Spagna con David, per mettersi alle spalle tutto quello che è accaduto. Che cosa farà suo marito, si paleserà a lei oppure no? Aurelio ovviamente sa tutto, anche se Genoveva pensa di averlo fregato…Nel frattempo la Salmeron prova a trovare un modo per “liberarsi” del bambino che aspetta, vuole abortire, non ha nessuna intenzione di dare un figlio a suo marito…Cosa succederà quindi domani? Vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1443…Ecco per voi ultime news e anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 agosto 2022

Genoveva offre a Rodrigo l’opportunità di recuperare l’amore di Valeria, in cambio della formula del gas nervino da lui scoperta; nel frattempo, la donna fa pressione su Ignacio affinché la aiuti a interrompere la gravidanza. Maruxina scopre che nelle riviste che acquista per Alodia ci sono dei biglietti per partecipare al sorteggio di un viaggio a San Sebastian, dove potrebbe frequentare il bel mondo, suscitando l’invidia dell’ex domestica. Felipe grazie a Dori, riesce a guardare le foto che lo ritraggono al fianco di Felicia, le foto di una vita passata e serena. Sembrano passati secoli e l’avvocato forse capisce che è arrivato il momento di mettere per l’ennesima volta il dolore da parte e ricominciare. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.