Beautiful anticipazioni: Hope prova a liberare Thomas. Justin nei guai

Hope prova a liberare Thomas dalla gabbia ce la farà o Justin tornerà a fermarla? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Sabato si va in onda e allora come sempre, le anticipazioni ci rivelano proprio la trama di domani, 3 settembre 2022. Un nuovo episodio della soap americana ci aspetta alle 13,40 e a seguire, vedremo Una vita. Finalmente Hope ha trovato Thomas. Non ha ancora idea del motivo per il quale Justin lo abbia chiuso in quella gabbia ma sa che lo deve liberare. La giovane Logan non immaginerebbe mai il vero motivo di tutta questa storia, non sa che c’è un video che scagiona Liam e Bill e che l’avvocato non vuole che arrivi alla polizia per vendicarsi di Spencer. Adesso però c’è solo una cosa da fare: liberare Thomas e Hope è pronta a farlo. Nel frattempo Ridge continua a essere preoccupato per suo figlio mentre Brooke lo rassicura dicendogli che magari sta solo passando del tempo con una nuova ragazza…Nel frattempo Zoe ha deciso di lasciare per sempre Los Angeles, troppo provata da quello che è successo.

Hope quindi cerca di liberare Thomas (Matthew Atkinson) dalla gabbia, mentre lo stilista le rivela che Liam (Scott Clifton) è stato incastrato da Vinny (Joe LoCicero). Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 settembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) pretende di sapere da Justin (Aaron D. Spears) dove si trovi Thomas, non credendo affatto ai racconti dell’avvocato. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in attesa di essere contattata da Thomas, riceve la visita di Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden). Wyatt dice a Steffy di stare tranquilla che Thomas sta bene e ha solo dimenticato il suo cellulare che adesso è in possesso di Justin. Ma anche la giovane Forrester non riesce a capire il perchè di tutto questo. Nessuno immagina che a pochi chilometri di distanza, Hope stia cercando di liberare Thomas. Ce la farà o Justin farà anche a lei del male? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5.