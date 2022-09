Beautiful anticipazioni: per Liam carcere di massimo sicurezza. Hope e Thomas tentano il salvataggio

Hope e Thomas corrono dalla polizia per liberare Liam ma arriveranno in tempo? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Finalmente delle buone notizie per Liam e Bill: il loro incubo sta per finire grazie a Hope che ha capito che Thomas non poteva essere andato via senza portare il suo cellulare e senza farsi sentire. E infatti, Hope alla fine ha trovato Thomas e lo ha liberato. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 4 settembre 2022 ci rivelano che alla fine Hope scoprirà anche il motivo per il quale Thomas era in quella cella. Era andato subito a informare Justin del video che Vinny gli aveva mandato prima di morire, un video che dimostrava che aveva deciso di suicidarsi gettandosi sotto l’auto di Liam, per incastrarlo. E adesso Thomas e Hope possono andare dalla polizia per spiegare che Liam non è un assassino e che Vinny aveva studiato un diabolico piano per incastrare il giovane Spencer. Sta quindi per finire l’incubo dei due colpevoli ma in realtà innocenti? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Vi ricordiamo quindi che si andrà regolarmente in onda anche di domenica, domani come sempre intorno alle 14 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 settembre 2022

Il vicecapo Baker (Dan Martin) informa Liam (Scott Clifton) che verrà trasferito in un carcere di massima sicurezza in attesa di essere processato per omicidio. Poiché le accuse a carico di Bill (Don Diamont) sono meno gravi, il padre non sarà destinato alla stessa prigione. Thomas (Matthew Atkinson) esorta Hope (Annika Noelle) ad andare dalla polizia prima che Justin (Aaron D. Spears) la trovi, ma la Logan non vuole lasciare Thomas da solo nella gabbia. Ridge (Thorsten Kaye) avverte Justin che gliela farà pagare se c’entra in qualche modo con la sparizione di Thomas. Alla fine Hope riesce a liberare Thomas e i due possono andare insieme alla centrale per raccontare tutto quello che hanno scoperto. Arriveranno in tempo prima del trasferimento nel nuovo carcere? Per Quinn intanto è arrivato il momento di lasciare per sempre la casa di Eric…La donna si rivedrà con Carter? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, su Canale 5.