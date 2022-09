Una vita anticipazioni: Ramon ucciderà l’anarchico? Aurelio vuole fermare Genoveva prima dell’aborto

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 5 settembre 2022: la vendetta di Ramon e il piano di Genoveva

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Lolita ha capito che Ramon le sta nascondendo qualcosa ma non sa ancora che cosa. Ed effettivamente l’uomo, insieme a Fidel sta indagando sull’attentato che è costato la vita a suo figlio. Quello che però nessuno al momento sa è che in realtà, dietro a questo attentato, si nascondono Aurelio e Genoveva. Ramon e Fidel lo scopriranno? Non ci resta che raccontarvi quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 5 settembre 2022. La soap spagnola torna regolarmente in onda alle 14,10 e domani vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1447 e scopriremo anche che cosa farà Genoeveva che alla fine, sembra aver trovato un modo per abortire, lo farà? Scopriamolo con le anticipazioni, ecco le ultime news da Acacias 38 per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 settembre 2022

Fidel porta Ramon dall’uomo che ha arrestato, Leonardo, il responsabile dell’attentato anarchico; al cospetto dell’uomo che ha causato la morte di Carmen e Antonito, Ramon viene colto da propositi di vendetta. Ma si scoprirà che in realtà questa storia ha dei colpevoli diversi? Jacinto e Casilda si ingegnano per trovare un modo che consenta a Maruxina di vincere il viaggio a San Sebastian a cui tiene tanto. Guillermo propone a Fabiana e Servante di organizzare un ballo alla pensione per raccogliere fondi e riparare il camino. Valeria e David devono fare i conti con il ritorno di Rodrigo ad Acacias 38 e non sanno come gestire la cosa…Aurelio chiede a Marcelo di riferirgli tutto quello che Genoveva sta facendo e a quanto pare il maggiordomo ha già scopeto che la Salmeron vuole abortire. Aurelio ovviamente non ha nessuna intenzione di permettere che sua moglie lo faccia. Come glielo impedirà?