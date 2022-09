Beautiful anticipazioni: Bill tradito da Justin rischia grosso, Ridge pensa all’alleanza

Bill sembra essere pronto a vendicarsi di Justin ma non sa che l'avvocato si sta per alleare con Ridge: ecco le anticipazioni di Beautiful

Wyatt e Katie proprio non si capacitano di come Justin possa aver tradito Bill, un uomo che in questi anni ha sempre avuto la massima fiducia in lui. Eppure è successo e adesso bisogna voltare pagina anche se Bill sembra essere intenzionato a vendicarsi. Non sa ancora come, ma se che lo farà mentre Wyatt pensa già al futuro e si rende conto che trovare una persona come Justin, pronta a coprire sempre le spalla e suo padre non sarà facile. E questo anche Bill lo sa bene come sa che l’avvocato, conosce scheletri nell’armadio che nessuno conosce….E infatti Justin sta per usare tutto questo. Come? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 settembre 2022. Perchè se Bill pensava di avere un solo nemico , a breve, potrebbe averne anche un altro se Ridge scegliesse di allearsi con l’avvocato. E pensare che ha rinchiuso suo figlio in una gabbia ma si sa, a Los Angeles, tutto cambia in pochi istanti e di alleanze ne nascono e muoiono tante…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 settembre 2022

Paris e Zende sono contenti: alla fine Zoe si è slavata visto che aveva una amica che le ha raccontato una marea di bugie e un fidanzato traditore. Pensano di essersi liberati anche di Quinn ma non sanno che la Fuller è ancora presente eccome. La donna infatti è al fianco di Carter, i due proprio non riescono a staccarsi.

Beautiful anticipazioni: chi sono i genitori di Finn?

Justin (Aaron D. Spears) si è presentato a sorpresa da Ridge (Thorsten Kaye). Lo stilista vorrebbe chiamare la polizia e farlo arrestare, ma Justin gli fa un’offerta: se non lo denuncerà, gli offrirà la propria lealtà e tutta la sua conoscenza sugli scheletri nell’armadio di Bill (Don Diamont). Quest’ultimo, intanto, è convinto che Ridge la farà pagare a Justin. Forse però sbaglia…

Steffy e Finn pensano al matrimonio ma la Forrester, prima di fare questo passo, vorrebbe conoscere i genitori del dottore. Che però sembra essere scettico. Come mai? Che cosa nasconde?