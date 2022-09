Una vita anticipazioni: il piano di Aurelio, la reazione degli abitanti di Acacias 38

Una vita ci aspetta domani sabato 17 settembre 2022 con un nuovo orario una puntata di due ore

Sarà un sabato davvero speciale per tutti i fan di Una vita: proprio come era successo in passato infatti, la soap al sabato si allunga. Una vita infatti andrà in onda prima di Verissimo e da domani, 17 settembre 2022, la vedremo dalle 14,30 alle 16,30 circa. Silvia Toffanin quindi avrà come traino la soap spagnola che sta per salutare il pubblico di Canale 5. Mancano infatti pochi episodi, Una vita dovrebbe andare in onda fino alla fine dell’anno per poi congedarsi in modo definitivo dal pubblico di Canale 5. Ma ci sono ancora tante cose da scoprire e le nostre anticipazioni ci rivelano quindi quello che sta per accadere ad Acacias 38. Ci ricordiamo che domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1452 e tutto l’episodio 1453 ( potrebbe andare in onda anche la prima parte dell’episodio 1454). Non ci resta quindi che scoprire cosa sta per accadere con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 17 settembre 2022 episodio lungo su Canale 5

Il “manico pulitore” viene brevettato e Liberto invita a cena Pascual per ringraziarlo dell’aiuto. Alodia chiede ad Azucena di insegnarle a ballare il Charleston. Dopo avere visto la totale incapacità della ragazza, Azucena si arrende e interviene Casilda, che offre ad Alodia il suo aiuto. Gli abitanti di Acacias organizzano la manifestazione contro i laboratori Quesada. A quanto pare l’articolo sul giornale non ha riscosso il successo che Aurelio sperava.

Liberto invita a cena Pascual e la serata si rivela più piacevole del previsto, tanto che Hortensia e Pascual depongono le armi. Felipe invita a casa Lolita per parlarle del suo amore per Dori ma, una volta andata via Lolita, Dori sembra fare marcia indietro e rifiuta l’invito di Felipe di tornare a vivere da lui. La notizia della liberazione di Fausto arriva sui giornali provocando la reazione di Ramon, Lolita e dei domestici.

Nonostante le torture, Rodrigo rifiuta di consegnare ad Aurelio la formula del gas nervino, ma Aurelio ha ancora un asso nella manica. Azucena comunica ad Angel che non vuole più vederlo. Gli abitanti di Acacias preparano la manifestazione contro i laboratori Quesada. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda sabato 17 settembre 2022 dalle 14,30 su Canale 5. Vi ricordiamo che alla domenica non si andrà più in onda. Su Canale 5 infatti vedremo Amici prima e Verissimo dopo.