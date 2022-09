Una vita anticipazioni: Felipe in crisi, la scelta di Valeria

Pace fatta tra Genoveva e Aurelio? Finta tregua prima della nuova crisi. Ecco le anticipazioni di Una vita ...

E alla fine Aurelio sembra aver fatto la mossa giusta per convincere Rodrigo a dargli la famosa formula…Valeria si è resa conto che suo marito la ama ancora e che per lei farebbe qualsiasi cosa e questo le fa aprire gli occhi, rispetto a quello che è successo con David. Che cosa deciderà di fare quindi adesso, resterà ancora con il suo nuovo finto marito o tornerà indietro sui suoi passi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci aspetta domani, 21 settembre 2022, con un episodio nuovo di zecca nel palinsesto di Canale 5 rientrato ormai a pieno regime. Una vita ci aspetta domani con la seconda parte dell’episodio 1454 di Acacias 38 e come sempre, con le nostre anticipazioni, vi raccontiamo tutto quello che accadrà su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 settembre 2022

Felipe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato e ha una nuova crisi. Azucena decide di dire a Guillermo che non frequenta più Angel. Fidel si presenta a casa di Ramon per festeggiare la vendetta su Fausto, ma Palacios è turbato dai sensi di colpa e non è più convinto di avere fatto la cosa giusta. Dori si presenta a casa di Bellita per chiedere aiuto a Ignacio e spiega ad Alodia che ha bisogno di vedere il prima possibile suo marito perchè l’avvocato sta male…Sembra esserci una sorta di finta tregua tra Genoveva e Aurelio anche se tutti e due si preparano a fare la prossima mossa… Liberto propone a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda come sempre domani alle 14,10 dopo Beautiful su Canale 5. Vi ricordiamo che da oggi, dopo la soap spagnola, va in onda Uomini e Donne.