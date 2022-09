Una vita anticipazioni: Valeria divisa tra Rodrigo e David, deve scegliere

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì 26 settembre 2022: Valeria deve prendere una decisione

Ad Acacias 38 regna il caos e per l’ennesima volta Aurelio sembra avere la situazione in pugno. Nessuno nel quartiere immagina tutte le malefatte che l’uomo in questi anni ha portato avanti. E nessuno immagina che dietro all’attentato che aveva cambiato la vita di tutti gli abitanti del quartiere, ci fosse proprio l’uomo. Ramon e Fidel erano a un passo dalla verità ma alla fine non hanno scoperto nulla. Succederà qualcosa, arriverà una svolta nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di lunedì 26 settembre 2022. Vi ricordiamo infatti che Una vita non andrà in onda alla domenica. Si torna lunedì alle 14,10 su Canale 5. Nella prossima puntata della soap spagnola vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1457 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 26 settembre 2022

Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di vendicarsi rivelando gli altarini di Quesada. Ignacio, rimasto solo in casa, dà appuntamento all’amante per l’indomani. In quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta sgarbatamente le sorelle Rubio, in difesa delle quali interviene Pascual. Aurelio e Genoveva accolgono gli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo viene rilasciato da Aurelio e, quando torna da Valeria, la sorprende mentre bacia David. La musicista non può far finta di non essersi innamorata di David ma dovrà fare una scelta: lasciarsi tutto alle spalle oppure tornare indietro e vivere con suo marito? E Rodrigo accetterà di stare con una donna che ama un altro uomo? Appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Una vita da non perdere.

