Beautiful anticipazioni: l’arrivo di Sheila cambia tutto, Steffy e i Forrester scioccati

Finn non può neppure immaginare che la sua vera madre è in realtà la nemica giurata dei Forrester e per Sheila la vendetta ha inizio...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Sembrava andare tutto nel migliore dei modi in casa di Eric, scelta ancora una volta come location per un matrimonio. Alla Forrester regna l’armonia e sono tutti felicissimi per il matrimonio di Finn e Steffy che sono diventati da poco genitori e adesso possono coronare questo sogno d’amore. I protagonisti di Beautiful però sanno bene che non tutte le favole hanno il lieto fine e anche in questo caso, il tanto atteso colpo di scena di cui vi avevamo parlato da settimane, sta per arrivare. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 ottobre 2022, vedremo Sheila e scopriremo anche quelle che sono le sue intenzioni? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Steffy e la sua famiglia non immaginano neppure quello che sta per accadere, un urgano che travolgerà tutto. Perchè se c’è una persona che nessuno può tollerare, bhè quella per la famiglia Forrester è proprio Sheila.

Beautiful anticipazioni: l’arrivo di Sheila nella vita di Finn

Steffy e Finn sono diventati marito e moglie e tutti sono felici per questo lieto evento. Anche Liam e Hope che hanno partecipato alle nozze sembrano aver trovato il loro equilibrio, ben contenti della felicità dei neo sposi. L’unico a essere turbato sembra il padre di Finn, come se avesse paura di qualcosa. E non sbaglia perchè a pochi passi dalla casa di Eric, si muove di nascosto da tutti, Sheila. La donna è la mamma biologica di Finn e ha deciso di palesarsi per raccontare a suo figlio tutta la verità. Finn però non sa che Sheila ha fatto del male a tutti nella famiglia Forrester e che sono tante le cose che ha combinato, per le quali tra l’altro sta pagando anche con il carcere. Dovrebbe essere in cella in realtà ma è evasa. In Finn prende il sopravvento la felicità per aver finalmente incontrato la sua vera madre. Ma che cosa succederà adesso? Non perdetevi le prossime puntate di Beautiful perchè saranno davvero ricchissime di colpi di scena.